Toghe di diamante d’oro e d’argento l’Ordine degli avvocati celebra i traguardi di carriera

Agrigentonotizie.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la cerimonia delle toghe di diamante, d’oro e d’argento, l’appuntamento annuale organizzato dall’Ordine degli avvocati per celebrare i professionisti che hanno raggiunto importanti traguardi di anzianità forense. L’evento si terrà il 19 dicembre alle 15,30, nell’aula Livatino del tribunale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

