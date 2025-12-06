Toghe di diamante d’oro e d’argento l’Ordine degli avvocati celebra i traguardi di carriera
Torna la cerimonia delle toghe di diamante, d’oro e d’argento, l’appuntamento annuale organizzato dall’Ordine degli avvocati per celebrare i professionisti che hanno raggiunto importanti traguardi di anzianità forense. L’evento si terrà il 19 dicembre alle 15,30, nell’aula Livatino del tribunale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
