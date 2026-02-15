Conor Benn cambia pronostico su Garcia prima del match per il titolo contro Barrios

Conor Benn ha rivisto il suo pronostico sul combattimento tra Garcia e Barrios, motivato dal recente andamento delle sessioni di allenamento. Dopo aver predetto un esito favorevole per Garcia, Benn ha deciso di cambiare opinione, puntando ora su un risultato diverso. Questa decisione arriva in un momento in cui il pugile ha assistito a miglioramenti sorprendenti nel suo avversario, rafforzando i dubbi sulla sua precedente scelta.

Una trasformazione netto nelle previsioni relativa al confronto welter mette in luce la capacità di cambiare lettura in tempi ristretti: Conor Benn ha spostato la sua attenzione da Ryan Garcia a Mario Barrios, prevedendo ora la vittoria di Barrios con knockout. Il mutamento arriva in un momento cruciale, a ridosso del match e nel contesto di una corsa al titolo che resta decisiva per la categoria. In passato Benn aveva indicato Garcia come favorito e aveva dichiarato interesse a sfidarlo in seguito, mantenendosi come sfidante obbligatorio in attesa dell'esito dell'incontro. La nuova posizione è stata comunicata in modo netto, con Benn che ora garantisce una previsione opposta: Barrios avrebbe la meglio su Garcia con un knockout.