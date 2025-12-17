Dallo stilista internazionale alla dottoressa | i 2,2 milioni di euro confiscati dalla Finanza nel 2025
Nel 2025, la Guardia di Finanza ha sequestrato 2,2 milioni di euro provenienti da attività illecite, evidenziando l’impegno dello Stato nel contrasto all’evasione e alla criminalità finanziaria. Dallo stilista internazionale alla dottoressa, le operazioni mirano a tutelare il patrimonio pubblico e a recuperare risorse sottratte illegalmente. Un esempio di come le forze dell’ordine agiscano per difendere l’integrità economica del Paese.
"Aggredire i patrimoni illegali per restituire allo Stato ciò che gli è stato indebitamente sottratto". Il comandante regionale della guardia di finanza Paolo Kalenda riassume così l'attività delle fiamme gialle che nel 2025 hanno portato alla confisca di circa 2,2 milioni di euro provenienti da.
