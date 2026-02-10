Questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito un sequestro di beni per oltre 16 milioni di euro a un imprenditore di Salerno. L’uomo è stato accusato di usura e riciclaggio e avrebbe legami con un clan mafioso. Tutti i beni, tra immobili e aziende, sono stati confiscati. La polizia ha agito dopo un’indagine durata mesi, che ha portato a smascherare un giro illecito di denaro.

Eseguito un sequestro di beni per oltre 16 milioni di euro a Salerno. Il provvedimento, emesso dal tribunale su proposta del procuratore e del Questore, è stato eseguito nei confronti di un imprenditore già condannato per associazione per delinquere finalizzata a usura, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, gestione illecita di giochi d'azzardo e riciclaggio. L'uomo è accusato di aver favorito organizzazioni mafiose attive in diverse regioni italiane. Operazione coordinata dalla Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'operazione è stata portata a termine dagli agenti del Servizio centrale anticrimine e della divisione Anticrimine della questura di Salerno, con il supporto della Squadra mobile locale.

© Virgilio.it - Sequestro da 16 milioni di euro a un imprenditore di Salerno legato alla mafia, tutti i beni confiscati

La Direzione investigativa antimafia ha confiscato beni per 1,2 milioni di euro a un imprenditore di Enna, ritenuto contiguo a Cosa Nostra e coinvolto in attività criminali come estorsione, truffa e associazione mafiosa.

La polizia ha sequestrato beni per 30 milioni di euro a un imprenditore collegato al clan Belforte.

