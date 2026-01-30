Il capo della Corte di cassazione avvisa | l’autonomia giudiziaria è a rischio se non si tutela con misure concrete

All’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, Pasquale D’Ascola, ha messo in guardia: senza interventi concreti, l’autonomia dei magistrati potrebbe evaporare. D’Ascola ha sottolineato come questa autonomia sia il pilastro del sistema giudiziario e ha avvisato che rischia di essere compromessa se non si agisce subito.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, Pasquale D'Ascola, ha lanciato un monito chiaro e urgente: l'autonomia della magistratura, fondamento del sistema giudiziario italiano, è a rischio se non verranno adottate misure concrete per tutelarla. L'intervento, pronunciato in presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha messo al centro della discussione la riforma del Consiglio superiore della magistratura, al centro del referendum costituzionale in programma per marzo. D'Ascola ha ricordato che la funzione del giudice non è solo applicare la legge, ma garantire che il diritto abbia effettiva tutela per tutti, senza discriminazioni.

