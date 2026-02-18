Shein nel mirino di Bruxelles | indaga il DSA sicurezza online e tutela consumatori a rischio
Bruxelles ha avviato un’indagine su Shein, il gigante cinese del fast fashion, per sospette violazioni della sicurezza online e delle norme di tutela dei consumatori. La Commissione europea vuole verificare se la piattaforma rispetta il Digital Services Act (DSA) e protegge adeguatamente gli utenti. Le autorità temono che Shein non garantisca la sicurezza dei dati e possa favorire pratiche commerciali scorrette. L’indagine si concentra anche sulle modalità di gestione dei contenuti e sui rischi per gli acquirenti. La decisione potrebbe influenzare il futuro del colosso nel mercato europeo.
Shein sotto inchiesta: Bruxelles indaga sul colosso del fast fashion e le sue pratiche commerciali. La Commissione europea ha aperto un’indagine approfondita su Shein, la piattaforma di e-commerce cinese leader nel settore del fast fashion, per verificare la conformità al Digital Services Act (DSA). L’inchiesta, annunciata il 18 febbraio 2026, mira a stabilire se l’azienda rispetti le normative europee in materia di sicurezza online, tutela dei consumatori e gestione dei dati personali, sollevando interrogativi sulle pratiche commerciali e gli algoritmi che alimentano il successo globale di Shein.🔗 Leggi su Ameve.eu
