HBO Max è arrivata in Italia | quanto costa l' abbonamento dove guardarla cosa cambia per chi ha NOW

Da movieplayer.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

HBO Max è ora disponibile in Italia, offrendo un’ampia selezione di film, serie, sport e produzioni originali. L’abbonamento ha un costo specifico e può essere fruito tramite diverse piattaforme. Per chi già ha un abbonamento a NOW, ci sono alcune novità da conoscere. In questa guida troverai tutte le informazioni su prezzi, modalità di accesso e differenze rispetto ai servizi già esistenti.

Il servizio streaming da oggi è disponibile anche per il pubblico italiano con la sua offerta di film, sport serie e produzioni originali; tutte le informazioni su come guardarla e sui costi. Il gran giorno è arrivato. Da oggi HBO Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, è live in Italia. Già disponibile in oltre 100 Paesi, HBO Max riunisce i contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals ed Eurosport in un unico servizio finalmente fruibili anche per il pubblico italiano. Come e dove vedere HBO Max in Italia Per vedere HBO Max ci sono varie possibilità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

