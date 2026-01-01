Al Teatro Massimo Bellini approda il concerto Kairos protagonista la voce di Simona Molinari

Al Teatro Massimo Bellini di Catania, il concerto Kairos con la voce di Simona Molinari sottolinea l’impegno della venue nel promuovere un dialogo tra diversi linguaggi musicali. La serata unisce la tradizione della musica colta con le espressioni contemporanee di jazz e canzone d’autore, offrendo al pubblico un’esperienza che valorizza la varietà e la qualità delle proposte artistiche.

Il Teatro Massimo Bellini di Catania conferma ancora una volta la propria vocazione a essere uno spazio aperto al dialogo tra linguaggi musicali diversi, capace di affiancare alla grande tradizione della musica colta le espressioni più vive e contemporanee del jazz e della canzone d’autore. In. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

