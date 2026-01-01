Al Teatro Massimo Bellini approda il concerto Kairos protagonista la voce di Simona Molinari
Al Teatro Massimo Bellini di Catania, il concerto Kairos con la voce di Simona Molinari sottolinea l’impegno della venue nel promuovere un dialogo tra diversi linguaggi musicali. La serata unisce la tradizione della musica colta con le espressioni contemporanee di jazz e canzone d’autore, offrendo al pubblico un’esperienza che valorizza la varietà e la qualità delle proposte artistiche.
Il Teatro Massimo Bellini di Catania conferma ancora una volta la propria vocazione a essere uno spazio aperto al dialogo tra linguaggi musicali diversi, capace di affiancare alla grande tradizione della musica colta le espressioni più vive e contemporanee del jazz e della canzone d’autore. In. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Teatro Massimo Bellini, il coro in concerto ad Acireale: raccolta fondi per un ospedale a Gaza
Leggi anche: 'Splendori dei Florio. Danzando l'Ottocento' al Teatro Massimo Bellini
Gran galà della solidarietà per Telethon al teatro Bellini.
Al Teatro Massimo Bellini approda il concerto Kairos, protagonista la voce di Simona Molinari - 30 per il Turno A e domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17. cataniatoday.it
“Lo Schiaccianoci”, il grande balletto di Natale torna ad incantare il Teatro Massimo Bellini - A firmare la coreografia, sullo stupefacente libretto di Marius Petipa, sono Aleksej Fadeecev e Nina Ananiashvili, étoile - cataniatoday.it
Catania, sold out per il Concerto di Capodanno al Teatro Massimo Bellini - Il Teatro Massimo Bellini rinnova il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno, in programma giovedì 1° gennaio alle ore 19, confermandosi luogo simbolico di incontro, festa e aggregazion ... strettoweb.com
Buon Anno Nuovo dal Teatro Massimo! Vi aspettiamo per un 2026 ricco di musica e emozioni indimenticabili… non vediamo l’ora di vivere la magia del teatro insieme a voi! ATTENZIONE! Giovedì 1 e martedì 6 gennaio il nostro botteghino sarà c - facebook.com facebook
The Teatro Massimo are officially in their festive era visitsicily.info/en/attrazione/… Tania Meli #visitsicilyinfo #nataleinsicilia #palermo #Theater x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.