Comunali Roberto Vizzari si ricandida a sindaco | San Roberto è casa mia io ci sono

In vista delle elezioni amministrative della primavera 2026 nella Città metropolitana di Reggio Calabria, venti Comuni si apprestano a rinnovare il sindaco e il Consiglio comunale. Tra i candidati spicca Roberto Vizzari, che ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco, affermando che San Roberto rappresenta la sua casa e che sarà presente anche questa volta.

La Città metropolitana di Reggio Calabria si prepara alle elezioni amministrative della Primavera 2026, con 20 Comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Le consultazioni si svolgeranno nei giorni 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e 8. Comunali 2026, Roberto Vizzari si ricandida a sindaco: "San Roberto è casa mia, io ci sono" Con un post su Facebook, il già tre volte sindaco e attuale consigliere comunale a Reggio Calabria annuncia la sua discesa in campo. Comunali 2026, Vizzari si ricandida a sindaco: 'San Roberto deve tornare protagonista' Già sindaco per tre mandati consecutivi, Vizzari scende di nuovo in campo insieme ad una grande squadra di giovani e meno giovani innamorati del Paese. Reggio Calabria, l'annuncio del Consigliere Roberto Vizzari: mi ricandido a Sindaco di San Roberto Sui propri canali social, il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Roberto Vizzari ha deciso di annunciare la sua ricandidatura a Sindaco di San Roberto. San Roberto è casa per me, la mia comunità. A San Roberto presentata la lista "IdeeAli" guidata dal candidato sindaco Angelo Vizzari.