Comunali 2026 Roberto Vizzari si ricandida a sindaco | San Roberto è casa mia io ci sono

La Città metropolitana di Reggio Calabria si avvicina alle elezioni comunali di primavera 2026, con venti comuni pronti a rinnovare il sindaco e il Consiglio comunale. Tra i candidati, Roberto Vizzari ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco di San Roberto, affermando che la città rappresenta la sua casa e che sarà presente alle consultazioni.

Con un post su Facebook, il già tre volte sindaco e attuale consigliere comunale a Reggio Calabria annuncia la sua discesa in campo La Città metropolitana di Reggio Calabria si prepara alle elezioni amministrative della Primavera 2026, con 20 Comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Le consultazioni si svolgeranno nei giorni 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno, per quei Comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato superi il 50% dei voti al primo turno. Tra i Comuni del reggino chiamati al voto c'è anche San Roberto, che rinnova così il proprio sindaco e il Consiglio Comunale.