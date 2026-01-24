Il Como attende il Torino al Sinigaglia Fabregas | Per vincere occorre una grande prestazione
Il Como si prepara ad affrontare il Torino nell’anticipo di sabato al “Sinigaglia”. Dopo la recente trasferta a Roma contro la Lazio, i biancoblù cercano una prestazione convincente per ottenere i tre punti. Cesc Fabregas sottolinea l’importanza di una grande prova per poter sperare nella vittoria. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre in una fase cruciale della stagione.
Tornati dalla brillante trasferta a Roma contro la Lazio, i biancoblù tornano in campo nell’anticipo di sabato, ospitando al “Sinigaglia” il Torino. Dopo la sconfitta casalinga subita contro il Milan, il Como si è rialzato rapidamente, mettendo a referto un roboante 0-3 nel match di chiusura.🔗 Leggi su Quicomo.it
A Como cresce l'attesa per il big match con i rossoneri. Fabregas fa allargare di un metro il terreno di gioco del Sinigaglia
