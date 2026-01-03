Juventus-Lecce 1-1 Az Picerno-Audace Cerignola 1-1

Nella giornata di calcio, Juventus e Lecce si sono affrontate in un match terminato con un pareggio 1-1. Il Lecce è passato in vantaggio con Banda prima dell'intervallo, mentre nella ripresa la Juventus ha pareggiato con un gol di McKennie. Contestualmente, Az Picerno e Audace Cerignola hanno concluso il loro incontro con lo stesso risultato.

Il Lecce è passato in vantaggio con Banda in chiusura di primo tempo. Nella fase iniziale della ripresa il pareggio della Juventus grazie a una rete di McKennie. Si conclude con un punto ottenuto una delle trasferte sulla carta più complicate per la formazione salentina, che si mantiene alcuni punti sopra la zona pericolo in classifica del campionato di calcio di serie A. In serie C girone C, Az Picerno-Audace Cerignola 1-1.

