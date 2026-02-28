Como-Lecce 3-1 prosegue il sogno europeo dei lombardi

Il Como ha battuto il Lecce 3-1 nell’anticipo della 27ª giornata di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas ha concluso la partita con un risultato favorevole grazie a una rimonta. La partita si è svolta nel rispetto dei tempi regolamentari, con il Como che ha segnato tre gol e il Lecce uno. La sfida si è giocata in Lombardia, davanti a un pubblico che ha assistito all’incontro.

Il Como fa sul serio. La squadra di Cesc Fabregas batte facilmente il Lecce per 3-1 in rimonta, nell'anticipo della 27a giornata di Serie A. Un successo, il secondo di fila dopo quello sulla Juve, che proietta momentaneamente i lariani al quinto posto con 48 punti proprio a scapito dei bianconeri impegnati domani a Roma. Per il Lecce secondo ko di fila e classifica che torna a farsi pericolosa, con il terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione. Al Sinigallia parte bene la squadra di casa da subito molto alta e aggressiva con una serie di tiri già nei primi minuti.A sbloccare il match è però il Lecce con un bel colpo di testa di Coulibaly, che sorprende gli avversari, su cross di Banda.