Roma e Como si sfidano il 14 dicembre 2025 in una partita che racchiude due grandi aspirazioni: il sogno scudetto dei giallorossi e la conquista europea dei lariani. Una sfida tra giovani ambizioni e determinazione, con formazioni pronte a lottare fino all’ultimo minuto, in diretta televisiva.

© Sport.quotidiano.net - Roma-Como: il sogno scudetto romanista contro quello europeo dei lariani, formazioni e tv

Como 14 dicembre 2025 - L'ambizione di una squadra giovane che sogna di portare per la prima volta la propria città in Europa, contro la fame di chi sente di poter rimanere aggrappato fino alla fine al sogno tricolore. Il Como punta seriamente alla qualificazione continentale e non vuole accontentarsi di Europa o Conference League, quando le stelle della Champions sono a portata di mano. Di contro la Roma sente la vetta della classifica ancora vicina e a portata di mano e con tre punti può tenere altissima la pressione sulle rivali. Ora però queste aspirazioni si incrociano allo stadio Olimpico, dove giallorossi e lariani si affronteranno nella giornata di domani, lunedì 15 dicembre alle ore 20:45, nell'ultima gara del quindicesimo turno di Serie A. Sport.quotidiano.net

Soulé archivia la Juve: "Sogno Scudetto e futuro a Roma. Nazionale? Tra Italia e Argentina mai avuto dubbi" - La Roma continua a puntare in alto e una parte importante di questo slancio passa dalle giocate di Matias Soulé, diventato in poco tempo un perno del progetto di Gasperini. tuttosport.com

Roma allergica ai big match: tre sconfitte su tre e zero goal segnati, così il sogno Scudetto diventa un miraggio - La squadra di Gasperini ha perso anche contro il Napoli dopo essere già stata battuta da Inter e Milan: un'allergia da scontri diretti che contrasta con un percorso fin qui ottimo. msn.com