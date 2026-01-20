Lazio Como 0-3 colpo dei lariani che si rilanciano in zona Europa I biancocelesti cadono all’Olimpico Il resoconto del match

Nel match valido per la Serie A, Lazio e Como si sono affrontate all’Olimpico. La squadra lariana ha conquistato una vittoria importante, imponendosi per 3-0 e rilanciandosi in zona europea. I biancocelesti, invece, hanno subito una sconfitta casalinga, che potrebbe influire sulla loro posizione in classifica. Di seguito, il resoconto dettagliato della partita e delle sue implicazioni.

Lazio Como 0-3, una passeggiata per gli uomini di Fabregas che ora avvicinano la Juventus in classifica. Sarri va ko all'Olimpico. Il posticipo dello Stadio Olimpico si trasforma in un incubo per i padroni di casa. Il match Lazio Como si chiude con un pesantissimo 0-3 che premia la straordinaria organizzazione tattica della squadra di Cesc Fàbregas, capace di annichilire ogni iniziativa dei ragazzi di Maurizio Sarri sin dai primi istanti di gioco. La partita si mette subito in salita per i biancocelesti. Passa appena un minuto e i lariani passano in vantaggio grazie a Baturina, bravo a sfruttare un errore letale della retroguardia laziale.

CiaoComo sport - Lazio Como 0 - 2 alla fine del primo tempo Termina il primo tempo con il Como in vantaggio di due reti, al 2' Baturina e al 24' Nico Paz. I ragazzi di mister Fabregas hanno avuto la possibilità di mettere dentro anche il terzo gol ma Nico Paz al facebook

#Lazio- #Como, le formazioni ufficiali x.com

