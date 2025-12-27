Calcio Lecce-Como 0-3 lariani travolgenti con Super Nico Paz

Roma, 27 dic. (askanews) – Il Como torna ad assaporare il sapore dei tre punti dopo le due sconfitte consecutive con Roma e Inter: netto 3-0 della squadra di Cesc Fabregas, oggi squalificato, sul campo del Lecce nel 17° turno di Serie A. Le reti portano la firma di Nico Paz, Jacobo Ramon e Douvikas. Al 21? arriva il vantaggio ospite firmato da Nico Paz: il numero 10 manda a vuoto Ramadani, si gira e calcia con forza verso la porta, trovando una deviazione involontaria di Tiago Gabriel che beffa Falcone. Nella ripresa al primo vero affondo dei lariani ecco lo 0-2: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Nico Paz inventa per Vojvoda, che mette un pallone al centro velenoso; Douvikas non colpisce, Diego Carlos non riesce nel tap-in, poi sul pallone vagante arriva Jacobo Ramon che batte Falcone al 66?. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Lecce-Como 0-1: la sblocca Nico Paz da fuori Leggi anche: Lecce-Como, finale 0-3: a segno Nico Paz, Ramon e Douvikas La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Live Lecce - Como - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 27/12/2025; Lecce-Como: Match Preview; Lecce-Como: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Como 0-3: Nico Paz incanta, Fabregas sale al sesto posto. Espulso Di Francesco. Lecce-Como 0-3, giallorossi chiudono l’anno con uno stop in casa - Salentini dopo lo svantaggio reagiscono e rimangono in partita fino al raddoppio, poi nulla da fare. leccenews24.it

