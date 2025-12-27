Lecce-Como 0-3 Calcio serie A
Con un gol nel primo tempo è due nella ripresa il Como ha superato il Lecce al “Via del Mare”. La formazione di casa, subìto lo svantaggio, hanno provato a recuperare ma i lariani sono stati oggettivamente superiori, guidati da Nico Paz autore del primo gol e di un assist a coronamento di una notevole partita. L'articolo Lecce-Como 0-3 Calcio serie A proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
