Aggredisce un' infermiera dell' ospedale prendendola a calci arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni originario della Puglia è stato arrestato ad Ancona dopo aver aggredito a calci un'infermiera dell'ospedale regionale di Torrette. L'episodio si è verificato in un contesto di tensione, portando all'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio mette in evidenza l'importanza di preservare il rispetto e la sicurezza negli ambienti sanitari.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.