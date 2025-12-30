Aggredisce un' infermiera dell' ospedale prendendola a calci arrestato 50enne
Un uomo di 50 anni originario della Puglia è stato arrestato ad Ancona dopo aver aggredito a calci un'infermiera dell'ospedale regionale di Torrette. L'episodio si è verificato in un contesto di tensione, portando all'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio mette in evidenza l'importanza di preservare il rispetto e la sicurezza negli ambienti sanitari.
ANCONA - Un 50enne originario della Puglia, è stato arrestato in flagranza per avere aggredito a calci un'infermiera in servizio nell'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Da quanto si è appreso, l'uomo si era presentato al pronto soccorso poco prima della mezzanotte per farsi visitare: dopo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Scambio di opinioni sul farmaco da usare, mamma aggredisce violentemente l'infermiera prendendola a schiaffi
Leggi anche: Aggressione in ospedale: spinte e calci a un giovane infermiere, denunciato 50enne
++RABBIA VIOLENTA NELLA NOTTE DI NATALE++ Aggredisce figlia ed infermiere: bloccata dai carabinieri. Danneggiata anche l'auto medica CLICCA E LEGGI L'ARTICOLO https://www.ecaserta.com/news/331231956486/rabbia-violenta-aggr - facebook.com facebook
Va in ospedale ma non vuole aspettare, una donna aggredisce due infermiere. E' accaduto a Casarano, in provincia di Lecce #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.