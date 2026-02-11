Coppa Italia Napoli ko ai rigori Il Como in semifinale con l' Inter

Il Napoli esce a testa alta dalla Coppa Italia, eliminato ai rigori dal Como. Dopo 90 minuti di parità, la partita si decide ai calci di rigore, dove i ragazzi di Fabregas prevalgono e ottengono il passaggio in semifinale. Il Napoli, anche se sconfitto, ha mostrato carattere e determinazione, ma questa volta non basta. Ora il Como affronterà l’Inter nella prossima fase della competizione.

AGI - Sarà il Como a sfidare l' Inter nella doppia semifinale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 al termine dei novanta minuti, una sequenza infinita di rigori sancisce il passaggio del turno dei ragazzi di Fabregas ai danni del Napoli, eliminato a testa alta al 'Maradona'. Al rigore di Baturina nel primo tempo, ha risposto in apertura di ripresa il solito Vergara. Nella serie dal dischetto è decisivo l'errore di Lobotka all'ottavo tiro (avevano sbagliato anche Lukaku e Perrone). Come accaduto nel match di campionato terminato 0-0, le due formazioni si annullano anche per buona parte del primo tempo. Frazione dai ritmi di gioco sicuramente godibili, ma con zero occasioni da gol nitide, a causa della grande applicazione tattica delle due squadre.

