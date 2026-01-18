Milan contro il Lecce serve una risposta a Inter e Napoli | l’obiettivo dichiarato resta la zona Champions ma…

Il Milan si prepara alla sfida contro il Lecce con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica e rispondere alle vittorie di Inter e Napoli. La partita rappresenta un’occasione importante per consolidare la corsa alla zona Champions, ma richiede attenzione e determinazione. Dopo il successo del Como, è fondamentale concentrarsi esclusivamente sulla propria prestazione, senza distrazioni, per proseguire nel cammino di stagione.

La vittoria del Como va archiviata in fretta. Il Milan di Max Allegri è chiamato stasera a rispondere ai successi di Inter e Napoli, che hanno allungato in classifica (nerazzurri a +6, azzurri momentaneamente agganciati al secondo posto). L’obiettivo dichiarato resta la zona Champions, ma per blindarla serve un cambio di passo contro le squadre della parte destra della classifica, vero tallone d’Achille dei rossoneri in questa stagione. Contro Lecce, Cremonese, Pisa, Parma, Sassuolo, Genoa e Fiorentina, infatti, sono arrivati solo cinque pareggi e una sconfitta. La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento su Rabiot scrivendo che oer invertire la rotta, Allegri punta tutto sul suo “pretoriano”: Adrien Rabiot. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, contro il Lecce serve una risposta a Inter e Napoli: l’obiettivo dichiarato resta la zona Champions, ma… Leggi anche: Milan, Allegri: ”Obiettivo? Tornare a giocare la Champions. Inter e Napoli favorite per lo Scudetto” Leggi anche: Bergomi parla così dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce: «L’energia che mancava l’ha data Pio Esposito. Ma a questa squadra serve questo…» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Allegri risponde alle critiche: Como snodo cruciale. Noi fortunati? Mancanza di rispetto; Dove vedere Milan - Lecce in TV e streaming; Segui Milan-Lecce: dove vederla, formazioni e quote; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3. Lecce, Di Francesco: "Contro il Milan serve mantenere alta la concentrazione" - Archiviata la sconfitta contro l'Inter, il Lecce di Eusebio Di Francesco ha lasciato in mattinata il centro sportiv ... rainews.it

Le tre chiavi di Milan-Lecce: cosa serve ai rossoneri per la vittoria? - Domani sera il Milan chiuderà il lungo filotto di questo inizio 2026, con la quinta gara in poco più di due settimane: a San Siro, alle 20. milannews.it

Milan, Allegri può scrivere la storia: non succede da oltre 30 anni - L'allenatore del rossonero potrebbe presto permettere al Diavolo di ripetere un dato verificatosi circa 30 anni fa. spaziomilan.it

Partita: MilanLecce Data: domenica 18 gennaio 2026 Orario: 20.45 Canale tv: DAZN, DAZN 1 Streaming: DAZN Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

Verso Milan-Lecce, le ultime di formazione da Sky: provato Estupinan, gioca Ricci, ballottaggio Jashari-Modric x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.