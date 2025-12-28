Tris e riscatto a Lecce Il Como rivede la vittoria Ed entra in zona Europa
Il Como torna a ottenere una vittoria importante, interrompendo una serie negativa di due sconfitte. La squadra ha messo in evidenza solidità e determinazione, segnando tre reti contro un Lecce in difficoltà, anche a causa di numerose assenze. Questo risultato permette ai lombardi di risalire in classifica e di avvicinarsi alla zona europea, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime gare.
di Enrico Levrini Il Como torna alla vittoria con autorità, dopo due sconfitte consecutive, segnando tre reti a un Lecce in difficoltà anche per le numerose assenze. Tra i protagonisti, come al solito, Nico Paz, autore della prima marcatura e re della manovra offensiva. Bene anche Douvikas, a bersaglio in occasione del terzo gol e che non ha fatto rimpiangere l’assenza di Morata. A loro si è aggiunto Jacobo Ramon con la seconda rete dei lariani. Il Como vince così una partita iniziata con il solito, incessante possesso palla. Alla fine sarà del 62%, con il Lecce tutto chiuso in difesa. Rodriguez prova a saltare più volte l’uomo, senza però andare alla conclusione o trovare il compagno libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il Como cala il tris a Lecce e torna alla vittoria
Leggi anche: Serie A, tris del Como a Lecce. Il Cagliari ribalta il Torino
Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; Il Como cala il tris a Lecce e torna alla vittoria; Davis nega alla Lazio la vittoria al 95, 1 - 1 contro l'Udinese.
Tris e riscatto a Lecce. Il Como rivede la vittoria. Ed entra in zona Europa - Nella ripresa il raddoppio nel momento migliore dei pugliesi, Douvikas la chiude. sport.quotidiano.net
Il Como travolge il Lecce 3-0: Nico Paz, Ramon e Douvikas firmano il tris - Nico Paz sblocca tra le polemiche, poi Ramon e Douvikas chiudono i conti. lifestyleblog.it
Il Como cala il tris a Lecce e torna alla vittoria - 0 il Via del Mare contro il Lecce: a decidere il match sono i gol di Nico Paz, Jacobo Ramon ed Anastasios ... msn.com
Thuram è incedibile per la Juve ma Frattesi potrebbe finire lo stesso in bianconero: lo vuole Spalletti e piace a tutta la dirigenza juventina. Si studia un'operazione alla Conceicao (prestito molto oneroso con riscatto sulla parola garantito e rateizzato ndr). - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.