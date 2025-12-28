tris e riscatto a lecce il como rivede la vittoria ed entra in zona europa

Il Como torna a ottenere una vittoria importante, interrompendo una serie negativa di due sconfitte. La squadra ha messo in evidenza solidità e determinazione, segnando tre reti contro un Lecce in difficoltà, anche a causa di numerose assenze. Questo risultato permette ai lombardi di risalire in classifica e di avvicinarsi alla zona europea, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime gare.

di Enrico Levrini Il Como torna alla vittoria con autorità, dopo due sconfitte consecutive, segnando tre reti a un Lecce in difficoltà anche per le numerose assenze. Tra i protagonisti, come al solito, Nico Paz, autore della prima marcatura e re della manovra offensiva. Bene anche Douvikas, a bersaglio in occasione del terzo gol e che non ha fatto rimpiangere l’assenza di Morata. A loro si è aggiunto Jacobo Ramon con la seconda rete dei lariani. Il Como vince così una partita iniziata con il solito, incessante possesso palla. Alla fine sarà del 62%, con il Lecce tutto chiuso in difesa. Rodriguez prova a saltare più volte l’uomo, senza però andare alla conclusione o trovare il compagno libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

