Dopo la morte di James Van Der Beek, Mediaset ha deciso di rivedere la sua programmazione. La serie Dawson's Creek torna in TV e viene trasmessa in una nuova fascia oraria. I fan possono seguirla di sera, a partire dalle 21.30, su Canale 5. La decisione è arrivata per onorare l’attore e per accontentare chi ha sempre seguito le avventure di Dawson e dei suoi amici.

Dopo la morte di James Van Der Beek, Mediaset cambia la programmazione e Dawson’s Creek torna in TV: dove e a che ora. La morte di James Van Der Beek ha scosso tutti. Così Mediaset ha deciso di omaggiarlo con un regalo a tutti i fan di Dawson’s Creek, serie televisiva di cui l’attore è stato protagonista. Molti sono cresciuti con il teen drama degli anni ’90, considerato tra i più amati e apprezzati. Ora vista la tragica circostanza, l’azienda del Biscione ha deciso di omaggiare James Van Der Beek e il suo personaggio Dawson Leery, con un appuntamento speciale in onda questa sera. Precisamente quindi dove va in onda Dawson’s Creek stasera in TV e a che ora? L’appuntamento è previsto stasera in seconda serata, intorno alle 00:14, su Italia 1. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Mediaset cambia programmazione dopo la morte di James Van Der Beek: Dawson’s Creek torna in TV, dove e a che ora

Approfondimenti su James Van Der Beek

Ultime notizie su James Van Der Beek

James Van Der Beek e la lotta contro il cancro: “Sono degno dell’amore di Dio” - facebook.com facebook

James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com