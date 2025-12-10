Boato nella notte a Rimini | un incendio distrugge due auto

Nella notte a Rimini, un'esplosione ha causato un incendio che ha distrutto due automobili parcheggiate lungo la strada. L'episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, generando sconcerto tra i residenti e attirando l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

Rimini, 10 dicembre 2025 – Un boato improvviso e le fiamme che, nel giro di pochi minuti, hanno avvolto due auto parcheggiate lungo la strada. È la scena che si sono trovati di fronte i residenti di vicolo Gioia nella tarda serata di ieri, quando un passante ha notato il fuoco divampare da una Fiat 500L e ha dato immediatamente l’allarme. Era circa mezz’ora prima delle 23 quando sul posto sono arrivate le Volanti della polizia di Stato, seguite dai vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Da dove è partito l’incendio. L’incendio è partito presumibilmente dalla 500L, la più danneggiata, e si è poi propagato alla Toyota Yaris parcheggiata accanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it