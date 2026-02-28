Colleferro città in lutto per la morte del giornalista Gianluca Cardillo

A Colleferro si piange la perdita di Gianluca Cardillo, 67 anni, che ricopriva il ruolo di Direttore Responsabile di

Si è spento a soli 67 anni il direttore responsabile di Cronache Cittadine. I funerali oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Barbara Colleferro piange la scomparsa di Gianluca Cardillo, 67 anni, Direttore Responsabile di "Cronache Cittadine". Giornalista di lungo corso e firma nota di numerosi quotidiani romani, Cardillo ha saputo raccontare il territorio con dedizione e competenza, legando il suo nome a testate storiche e a iniziative culturali che hanno profondamente valorizzato la nostra città. Negli anni alla guida del periodico, si è fatto instancabile promotore di iniziative di grande successo per la comunità, come il “Premio Cronache Cittadine” e l’Annuario dei personaggi colleferrini. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

COLLEFERRO – Non si è più ripreso dopo un forte infarto che lo ha colpito nella notte tra lunedì e

COLLEFERRO - SI È SPENTO A SOLI 67 ANNI IL COLLEGA GIORNALISTA GIANLUCA CARDILLO direttore Responsabile della Testata Cronache Cittadine. Colleferro piange la scomparsa di Gianluca Cardillo, 67 anni, Direttore Responsabile di "Cronache - facebook.com facebook