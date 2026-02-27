A Colleferro è morto a 67 anni il Direttore Responsabile Gianluca Cardillo, colpito da un infarto nella notte tra lunedì e martedì. I funerali si terranno sabato 28 febbraio alle 15.30 nella chiesa di S. Barbara. La notizia è stata comunicata dalla redazione locale, che ricorda il suo ruolo e la sua presenza nel territorio.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Non si è più ripreso dopo un forte infarto che lo ha colpito nella notte tra lunedì e L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Si è spento a soli 67 anni il nostro Direttore Responsabile Gianluca Cardillo. I funerali Sabato 28 Febbraio alle 15,30 nella Chiesa di S. Barbara

Colleferro. Si è spento il grande scultore colleferrino Cleto Maggetti. I funerali oggi alle 16 nella Chiesa dell’ImmacolataCronache Cittadine COLLEFERRO – Nella giornata di ieri, 16 Dicembre, ci ha lasciato un grande uomo il suo nome era Cleto Maggetti, L'articolo...

Maria Rita Parsi, sabato 7 febbraio i funerali nella chiesa di San Salvatore in Lauro a RomaSi terranno sabato 7 febbraio nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma i funerali di Maria Rita Parsi.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Discussioni sull' argomento Crudeltà alla stazione di Colleferro: Cesare gatto mascotte ucciso da una scarica di calci; Vitulano piange Andrea | lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Crudeltà alla stazione di Colleferro: Cesare gatto mascotte ucciso da una scarica di calciNon è morto di vecchiaia o per una fatalità Cesare, ma la conseguenza diretta di una ferocia lucida e brutale e insensata contro un essere indifeso che regalava solo fusa e compagnia ai viaggiatori. I ... msn.com

Colleferro, è morto il gatto Cesare: la mascotte della stazione presa a calci non ce l’ha fattaPer chi prende il treno ogni giorno a Colleferro, il suo muso tigrato era diventato una presenza fissa. C’era chi lo salutava al volo, chi si fermava a fargli una carezza, chi raccontava che, in fondo ... alphabetcity.it

MARIO ISOLA DIRETTORE ACI SPORT È Mario Isola, ex responsabile Formula 1 di Pirelli, il nuovo direttore generale di ACI Sport - facebook.com facebook