Città in lutto per la morte del giudice Bardovagni

Urbino piange il giudice Paolo Bardovagni, morto a 87 anni dopo una malattia breve. Ieri, in città, si sono svolti i funerali, con tanti colleghi e amici che hanno voluto rendergli omaggio. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Urbino ha dato ieri l’ultimo saluto al giudice Paolo Bardovagni, morto martedì dopo una breve malattia all’età di 87 anni. Bardovagni era noto in città ma la stima della sua figura era altissima in tutta Italia, per merito della sua lunga e proficua carriera da giudice, culminata in Cassazione. Le esequie si sono tenute nella chiesa dell’Annunziata, piena di tante persone che hanno avuto modo di apprezzarne le qualità. Classe 1938, nato a Urbino, era noto per il suo carattere preciso e rigoroso, nella vita e soprattutto nel lavoro, doti che nella magistratura gli hanno permesso di arrivare sino a ruoli nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

