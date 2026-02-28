Colle investe sul futuro! Intervento da 700mila euro per la Strada delle Lellere

A Colle sono stati annunciati lavori di rifacimento sulla Strada delle Lellere, con un investimento di oltre 700 mila euro. L’intervento riguarda la riqualificazione di un’arteria considerata fondamentale per il territorio e si aspetta l’avvio delle operazioni nei prossimi mesi. L’intervento rappresenta un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture locali.

È atteso l’avvio dei lavori di rifacimento della Strada delle Lellere, a Colle, un intervento dal valore complessivo di oltre 700 mila euro che segna un passo decisivo verso la riqualificazione di un’arteria considerata strategica per l’intero territorio. A distanza di cinque mesi dall’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori, il procedimento entra ora nella fase operativa, aprendo la strada all’atteso cantiere. La Strada delle Lellere necessita di interventi che, come viene affermato dalla stessa amministrazione comunale, garantiranno una maggiore sicurezza ed una migliore fruibilità. Più volte dall’amministrazione comunale di Colle è stato sottolineato che la Strada delle Lellere è un’infrastruttura fondamentale per Colle e per la sua economia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

