codice rosso ad alzano lombardo due uomini in carcere

A Alzano Lombardo due uomini sono stati portati in carcere. Uno era stato denunciato per maltrattamenti contro la moglie, mentre l’altro per violenza sessuale aggravata. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive in seguito alle accuse a loro carico. La notizia riguarda i procedimenti legali avviati nei confronti dei due uomini.

I CASI. Il primo era stato deferito per maltrattamenti ai danni della moglie, il secondo per violenza sessuale aggravata. Due provvedimenti di custodia cautelare, eseguiti dai carabinieri di Bergamo negli ultimi giorni, per maltrattamenti nei confronti della moglie e per violenza sessuale aggravata. Il primo procedimento riguarda un uomo classe 1983 di Alzano Lombardo, già noto alle forze dell’ordine. Nella serata del 21 ottobre era stato deferito in stato di libertà per maltrattamenti ai danni della moglie, con la quale era in fase di separazione. A seguito delle violenze, fisiche e psicologiche, il Gip ha disposto nei suoi confronti l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto d’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

