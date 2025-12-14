Diciannovenne muore cadendo dal tetto di un capannone abbandonato ad Alzano Lombardo

Un giovane di 19 anni ha perso la vita nella notte ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, a seguito di una caduta dal tetto di un capannone abbandonato. L'incidente ha suscitato grande dolore e attenzione nella comunità locale, ancora sconvolta dall'accaduto.

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis, un tempo sede dell'Italcementi. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne.

L'episodio attorno all'1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis ad Alzano Lombardo, un tempo sede

Tragedia Bergamo: Diciannovenne Muore Cadendo da Capannone Abbandonato

