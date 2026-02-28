In Messico, l’Italia fa parlare di sé nel tennis con Flavio Cobolli che si è qualificato per la finale dell’Atp 500 di Acapulco e Jasmine Paolini che ha raggiunto la semifinale nel Wta 500 di Merida. A Santiago, Darderi ha vinto il derby contro Pellegrino in un match valido per il torneo locale.

A Santiago Darderi vince il derby contro Pellegrino. ROMA - È grande Italia in Messico. Flavio Cobolli è in finale nell'Atp 500 di Acapulco; mentre Jasmine Paolini è in semifinale nel Wta 500 di Merida. Il tennista romano d'adozione,, numero 20 del mondo e quinta forza del tabellone, ha sconfitto in semifinale il serbo Miomir Kecmanovic, 84 del ranking internazionale, per 7-6 (5) 3-6 6-4. In finale sul duro messicano Cobolli sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe, 28 Atp e ottavo favorito del tabellone, vincitore in semifinale contro il connazionale Brandon Nakashima, 29 Atp, con lo score di 3-6 7-6 (6) 6-4. Per l'azzurro è la quarta finale della carriera nel circuito internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cobolli in finale ad Acapulco, Paolini in semifinale a Merida

