Centrosinistra coalizione fatta Adesso va trovato il candidato | Un volto della società civile

La coalizione di centrosinistra, composta da dieci liste, ha formalizzato il suo accordo per le prossime elezioni comunali. Ora si apre la fase della scelta del candidato, con l’obiettivo di individuare un volto rappresentativo della società civile. La sfida sarà trovare una figura che possa unire le diverse sensibilità e concorrere alla guida del Comune, in un contesto politico in cui la collaborazione tra le forze di centrosinistra si sta rafforzando.

Dieci liste insieme per contendere il Comune alla destra. È stato siglato l'accordo che tiene a battesimo la coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni amministrative che, con ogni probabilità, si terranno a giugno. L'alleanza mette insieme tutte le attuali forze di opposizione in consiglio comunale – forze che nel 2020 si erano presentate divise, con tre candidati a sindaco (Narciso Ricotta, Pd; Roberto Cherubini, Cinque Stelle, e Alberto Cicarè, Strada Comune) – e alcune realtà non rappresentate in Comune: Avs, i renziani di Casa Riformista, L'Altra Macerata (Alessandro Savi e Michele Lattanzi), Macerata Bene Comune (Stefania Monteverde), Macerata Insieme (Massimiliano Bianchini), Movimento 5 Stelle, Officina delle idee, Pd, Partito socialista, Strada Comune.

La “bomba” esplode il 23 giugno 2025, poche settimane dopo il ribaltone elettorale che ha portato alla guida del Comune di Genova la coalizione di centrosinistra con la sindaca Silvia Salis - facebook.com facebook

Oggi tutti insieme per sostenere Michele Vacca, candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra per la città di Milazzo e nostro valido esponente del Network Giovani M5S. Avanti…insieme… x.com

