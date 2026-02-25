Provenzano scuote il centrodestra | Gallipoli non è un supermarket basta clientelismo politico

GALLIPOLI - Mentre avanza il Terzo Polo e il centrosinistra prova a ritrovare l’identità smarrita, anche nel centrodestra è arrivato il tempo delle scelte. Nella serata di domani un primo summit è quello che richiama intorno a un tavolo le forze e i movimenti dell’area dei conservatori su invito del simpatizzante di Forza Italia, l’ex consigliere comunale e provinciale, Sandro Quintana. Con il tempo ormai stringente si valuteranno l’idea di città lanciata ormai da tempo immemore da Giuseppe Coppola e il governo di salute pubblica auspicato dall’ex capogruppo dell’opposizione, Flavio Fasano. Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati e Forza Italia sono chiamati a fare finalmente quadrato. Si capirà se Viva Gallipoli, con il suo candidato in pectore Tommaso Provenzano può essere un elemento da recuperare alla causa comune, o se continuerà da battitore libero. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche:

Provenzano ci riprova con un movimento civico: candidato sindaco di “Viva Gallipoli”

Gallipoli 2026: Fratelli d’Italia in crisi, centrodestra diviso e Piteo sfida per il bis.