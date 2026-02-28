Una dichiarazione meno agguerrita rispetto a quella di Hillary il giorno precedente. La donna ha affermato di non sapere nulla riguardo alle accuse o alle questioni sollevate contro di lei. La sua dichiarazione è stata rilasciata a New York, senza fornire dettagli specifici o ulteriori spiegazioni. La sua posizione rimane quella di non aver avuto coinvolgimento nelle vicende oggetto di indagine.

di Carlo Calabrò NEW YORK Una dichiarazione meno agguerrita di quella di Hillary il giorno prima, ma non per questo politicamente meno rilevante: la frase d’apertura del discorso dell’ex presidente americano Bill Clinton davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta recita che "l’America è stata costruita sul principio che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno i presidenti; anzi, specialmente i presidenti". E ricorda l’importanza della ricerca della verità e della giustizia andando oltre gli interessi di parte, promettendo in questo senso di fare la sua parte e chiedendo ai deputati in commissione che facciano la loro. Prima di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Clinton "Non sapevo nulla"

Epstein, Clinton: "Mai visto nulla, né fatto nulla di sbagliato"L'ex presidente Bill Clinton ha precisato, nella sua dichiarazione di apertura prima di comparire a porte chiuse davanti alla Commissione di...

Leggi anche: Caso Epstein, Bill Clinton testimonia al Congresso: “Non ho visto nulla e non so nulla. Le vittime? Meritano di guarire”

Bill Clinton BREAKS Silence on Jeffrey Epstein Under Oath — “I Knew Nothing! #entertainmentnews

Una raccolta di contenuti su Clinton.

Temi più discussi: Bill Clinton sotto torchio: 'Non conosco né avuto sesso con la donna nella vasca idromassaggio'; Epstein, tutte le amnesie di Bill Clinton tra non ricordo e non sapevo nulla; Bill Clinton su Epstein: Non sapevo nulla dei suoi crimini, tensione con Trump; Clinton Non sapevo nulla.

Bill Clinton sotto torchio: 'Non sapevo nulla dei crimini di Epstein'Prima deposizione di un ex presidente dall'83. 'Trump? Non mi ha mai detto nulla che mi faccia pensare sia coinvolto' (ANSA) ... ansa.it

Hillary Clinton su Epstein difende Bill e assicura: Mai incontrato, mai stata sulla sua isolaL’ex presidente sotto torchio si nasconde e giura: «Non ho fatto nulla di male». Un assist a Trump: «Già nel 2000 mi disse di aver litigato con il faccendiere» ... lastampa.it

Epstein, Clinton al Congresso: “Non ho fatto sesso con la ragazza nella vasca. Sbagliato chiamare Hillary” x.com

Hillary Clinton: «Epstein Non lo conoscevo, Trump dovrebbe essere ascoltato sotto giuramento». La... - facebook.com facebook