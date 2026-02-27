Marco Bezzecchi punto di riferimento nel venerdì di Buriram Avvio in salita per Bagnaia

Nel venerdì di Buriram, Marco Bezzecchi si è distinto come il punto di riferimento, mentre Bagnaia ha affrontato un avvio difficile. La giornata ha visto disputarsi le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della stagione di MotoGP. Poche sorprese sono emerse, e una grande delusione ha caratterizzato le sessioni.

Poche sorprese ed una sola vera grande delusione nel venerdì di Buriram in cui si sono disputate la prima sessione di prove libere e soprattutto le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione di MotoGP. Quasi tutti i big più attesi dopo i test invernali hanno infatti risposto presente all’appello, mentre uno di loro comincia in salita il primo weekend di gara dell’anno. Chi esce meglio da questa prima giornata del fine settimana al Chang International Circuit è sicuramente Aprilia ed in particolare Marco Bezzecchi, che ha confermato la superiorità evidenziata nella pre-season sulla pista thailandese dominando la scena sia in FP1 sul passo che nelle pre-qualifiche sul giro secco realizzando il nuovo record assoluto del tracciato in 1’28?526. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Bezzecchi punto di riferimento nel venerdì di Buriram. Avvio in salita per Bagnaia MotoGP, Marco Bezzecchi da record nel day-2 a Buriram. Marc Marquez cade ancora, Bagnaia competitivoCalato il sipario sulla seconda e ultima giornata di test di MotoGP a Buriram, in Thailandia. Bezzecchi stacca Marquez di 0"4 a Buriram, Bagnaia in Q1L’attuale fase di qualifiche nel Gran Premio della Thailandia di MotoGP mette in evidenza un'inedita competitività tra i piloti e le case... Temi più discussi: Marco Bezzecchi stabilisce il nuovo record sul giro nell'ultimo giorno di test a Buriram; Test MotoGP, gioia Bezzecchi: Moto cresciuta, ha funzionato tutto; Le ambizioni di Marco Bezzecchi: Per puntare al titolo devo partire bene!; MotoGP 2026. Test di Buriram. Marco Bezzecchi: Pecco Bagnaia in Aprilia? Non mi cambia chi c'è nel box. Sono felice per Jorge Martin, si merita di guidare. Le ambizioni di Marco Bezzecchi: Per puntare al titolo devo partire bene!L’attesa è finita: il Mondiale 2026 di MotoGP è pronto a prendere il via e lo farà dal circuito di Buriram, in Thailandia, primo tassello di una stagione ... oasport.it Marco Bezzecchi illumina le FP1 del GP di Thailandia! Marquez a quasi mezzo secondo, poi BagnaiaLa prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026, conferma quanto avevamo visto nei ... oasport.it E' andata a Marco Bezzecchi la prima pre-qualifica della stagione #MotoGP 2026. Aprilia come già nei test di BURIRAM si è dimostrata competitiva. secondo miglior tempo Marc Márquez, terzo tempo Fabio Di Giannantonio. Solo 15° e 16° Francesco Bagnaia - facebook.com facebook Riparte da dove si era fermato nei test: Marco Bezzecchi al comando nelle prime libere al Buriram. Cronaca e classifica. x.com