Classifica FantaSanremo 2026 i punti dopo la quarta serata | in testa LDA e Aka7even all'ultimo posto Chiello

Dopo la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la classifica del Fantasanremo mostra LDA e Aka7even in testa con i punteggi più alti, mentre Chiello si trova all’ultimo posto. La graduatoria si aggiorna in base ai punti accumulati dai partecipanti durante le esibizioni e le performance della serata. La competizione prosegue con i concorrenti ancora in gioco e la classifica che si modifica di sera in sera.

La classifica del Fantasanremo 2026 dopo la quarta serata del Festival di Sanremo riserva poche sorprese in vetta. Dopo la puntata dedicata a cover e duetti di venerdì 27 febbraio 2026, Aka7even e LDA sono ancora in testa. Chiudono la classifica Tredici Pietro, Raf e Chiello. 🔗 Leggi su Fanpage.it Classifica Fantasanremo 2026, i punti dopo la terza serata: LDA e Aka7even ancora in vetta, Leo Gassman rimontaLa classifica del Fantasanremo 2026 dopo la terza serata del Festival di Sanremo andato in onda ieri sera, giovedì 26 febbraio 2026, in diretta su... Leggi anche: FantaSanremo 2026: LDA e Aka7even dominano! La classifica dopo la terza serata Aggiornamenti e notizie su Classifica FantaSanremo. Temi più discussi: FantaSanremo 2026, i punteggi dopo la seconda serata: LDA e AKA 7even ancora in testa; Fantasanremo 2026, è stata una partenza col botto: la classifica della prima serata; La classifica del Fantasanremo 2026 dopo la seconda serata: Lda & Aka 7Even ancora in testa, rimonta di Elettra Lamborghini; FantaSanremo, la classifica aggiornata dopo la seconda serata. FantaSanremo 2026, i punteggi dopo la terza serata: LDA e AKA 7even in testaFantaSanremo 2026: la classifica i punteggi ottenuti dai cantanti nel corso delle serate del Festival di Sanremo 2026, i bonus e i malus. gazzetta.it FantaSanremo 2026: tutti i punteggi della prima serata, bonus, malus e classificaTutti i punti del FantaSanremo della prima serata di Sanremo 2026: classifica completa dei 30 Big con bonus e malus. LDA & Aka7even in vetta con 140 punti ... lifestyleblog.it Chi ha guadagnato più punti e chi invece ha ricevuto dei malus durante la serata cover di #Sanremo2026 La classifica aggiornata di #FantaSanremo e i punti assegnati cantante per cantante https://shorturl.at/h0cCG - facebook.com facebook Classifica serata cover 1 Ditonellapiaga con TonyPitony 2 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi 3 Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma 4 Bambole di Pezza con Cristina D'Avena 5 Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band #sanremo2026 #fantasanremo x.com