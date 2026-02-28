Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni in top ten Odermatt padrone

Marco Odermatt si mantiene leader della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 dopo la discesa di Garmisch Partenkirchen. Nella classifica di specialità, si posiziona nella parte alta, confermando la sua posizione di rilievo. Tra i migliori si distingue anche un atleta che entra nella top ten, mentre altri concorrenti sono più distanti in classifica.

Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa di Garmisch Partenkirchen. Lo svizzero svetta con 1485 punti e può fare affidamento su un margine di 687 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 791 sul norvegese Atle Lie McGrath. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano sale in ottava piazza. Dopo Garmisch Partenkirchen, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà in primavera: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci, Coppa del Mondo femminile 2025-26: classifica generale e classifiche di specialitàCoppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-26: la classifica generale e tutte le classifiche di specialità, slalom, gigante, SuperG e discesa libera. sport.virgilio.it

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia sempre prima in superGMikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG di Soldeu. La fuoriclasse ... oasport.it

Insieme a Sofia Goggia, che ricordiamo è in testa nella Classifica Generale di Coppa del Mondo in SuperG, al cancelletto di partenza domani ci sarà anche Federica Brignone. La Campionessa Olimpica in carica ieri ha dichiarato di continuare a sentire dolore - facebook.com facebook

Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Crans Montana (Svizzera) - 4° podio stagionale per la nostra Sofia Goggia, oggi seconda nel supergigante vinto dalla beniamina di casa Malorie Blanc. Per la Fiamma Gialla bergamasca, leader della classifica di specialità, x.com