Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Goggia sempre prima in superG

Nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, Mikaela Shiffrin mantiene la prima posizione dopo il superG di Soldeu. La gara si è conclusa con alcune atlete che hanno ottenuto risultati significativi, mentre Sofia Goggia si conferma in testa nella classifica di superG. La competizione continua con numerosi appuntamenti in programma.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG di Soldeu. La fuoriclasse statunitense svetta con 1133 punti e vanta 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (963), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 834. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 686 punti, ed è in testa nel superG. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher imprendibile, Goggia resta leader in classifica, giornata storta per Brignone Emma Aicher fa il vuoto nel superG di Soldeu. 🔗 Leggi su Oasport.it

Paura per Vonn a Crans Montana, gara cancellata

