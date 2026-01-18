Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Goggia quinta ma è in testa nel superG!

La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin ancora in testa, dopo la discesa libera di Tarvisio. Sofia Goggia si piazza al quinto posto nella generale, ma mantiene la leadership nel superG. La stagione si presenta equilibrata, con atlete in cerca di consolidare le proprie posizioni e avvicinarsi alla vetta della classifica.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della discesa libera di Tarvisio. La fuoriclasse statunitense svetta con 923 punti e resta con 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (753), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 598, a -325. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quinta con 506 punti, ma è in testa nel superG. La Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa a Kronplatz (20 gennaio) nel cammino che conduce verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

