La stagione di sci alpino si accende con una nuova conferma di Mikaela Shiffrin, che mantiene il comando nella classifica generale dopo il superG di Crans Montana. Sofia Goggia, invece, continua a consolidare il suo ruolo, indossando ancora il pettorale rosso in questa fase della Coppa del Mondo femminile. La gara ha dimostrato ancora una volta quanto la competizione sia serrata tra le atlete più forti del circuito.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG di Crans Montana. La fuoriclasse statunitense svetta con 1133 punti e vanta 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (963), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 684, a -449. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, settima con 586 punti, ed è in testa nel superG. La Coppa del Mondo di sci alpino ora si fermerà per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia consolida il pettorale rosso in superG

