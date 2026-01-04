Civitanovese il traguardo | L’obiettivo sono 24 punti

La Civitanovese si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo di raggiungere i 24 punti il prima possibile. Il tecnico Daniele Marinelli sta guidando gli allenamenti al Polisportivo, focalizzandosi sulla crescita della squadra e sul miglioramento delle prestazioni. L’obiettivo è mantenere un percorso costante e ambizioso, con l’attenzione rivolta alla consolidazione in campionato e al raggiungimento della quota prefissata.

"Conquistare 24 punti il prima possibile". Ecco l'obiettivo della Civitanovese in vista del nuovo anno, a scandirlo è il tecnico Daniele Marinelli che in questi giorni sta dirigendo la preparazione dei rossoblù al Polisportivo. Visciano e soci hanno incamerato 14 punti in 16 partite ed ora dovranno assumere un ruolino di marcia decisamente differente. Per questo, lo staff tecnico sta facendo eseguire ai ragazzi "molto lavoro fisico, ora – spiega Marinelli – predominante sulla parte tattica, su cui invece ci concentreremo da domani. Siamo pressoché al completo dal punto di vista numerico, gli unici a fare i conti con fastidi muscolari sono Romero e Marietti ma per domenica non dovrebbero esserci problemi".

Civitanovese, la novità: "Sono in una piazza al top" - Il portiere Petrucci, ex Urbino, felice dopo la firma del trasferimento "Convinto della scelta dalla squadra, dalla società e dalla tifoseria". ilrestodelcarlino.it

Civitanovese: Scritte a favore di Profili mentre si discute il futuro del club - Scritte di supporto a Profili appaiono a Civitanova mentre si discute la possibile cessione del club a un gruppo laziale. ilrestodelcarlino.it

