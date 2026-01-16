La neve rigenera i campi Una risorsa autentica nemica dei parassiti e riserva idrica preziosa

La neve che ricopre i campi rappresenta una risorsa importante per l’agricoltura, contribuendo a rigenerare il suolo e a mantenere una riserva idrica naturale. In particolare, le precipitazioni nevose, come quelle registrate a Empoli e nel Chianti durante la Befana, apportano benefici ai terreni, favorendo la crescita di olio e vino e proteggendo le colture dai parassiti. Un ciclo naturale che rafforza il patrimonio agricolo della zona.

Empoli, 16 gennaio 2026 –  Sotto la neve . olio e vino. La nevicata di Befana in buona parte del Chianti e dell’Empolese, con accumuli significativi per la zona, ha fatto bene all’agricoltura. GERMOGLI PH: 06 GENNAIO 2026 MONTESPERTOLI NEVICATA NEVE SUL TERRITORIO © TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI Il segnale è stato dato da Fedagripesca Toscana. “Quando il freddo arriva nel momento giusto dell’anno, rappresenta un elemento positivo per l’agricoltura e può diventare una vera e propria risorsa per le nostre produzioni”, si afferma dalla federazione che riunisce le cooperative agricole e della pesca di Confcooperative Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la neve rigenera i campi una risorsa autentica nemica dei parassiti e riserva idrica preziosa

