La neve rigenera i campi Una risorsa autentica nemica dei parassiti e riserva idrica preziosa

La neve che ricopre i campi rappresenta una risorsa importante per l’agricoltura, contribuendo a rigenerare il suolo e a mantenere una riserva idrica naturale. In particolare, le precipitazioni nevose, come quelle registrate a Empoli e nel Chianti durante la Befana, apportano benefici ai terreni, favorendo la crescita di olio e vino e proteggendo le colture dai parassiti. Un ciclo naturale che rafforza il patrimonio agricolo della zona.

Empoli, 16 gennaio 2026 – Sotto la neve . olio e vino. La nevicata di Befana in buona parte del Chianti e dell’Empolese, con accumuli significativi per la zona, ha fatto bene all’agricoltura. GERMOGLI PH: 06 GENNAIO 2026 MONTESPERTOLI NEVICATA NEVE SUL TERRITORIO © TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI Il segnale è stato dato da Fedagripesca Toscana. “Quando il freddo arriva nel momento giusto dell’anno, rappresenta un elemento positivo per l’agricoltura e può diventare una vera e propria risorsa per le nostre produzioni”, si afferma dalla federazione che riunisce le cooperative agricole e della pesca di Confcooperative Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La neve rigenera i campi. “Una risorsa autentica, nemica dei parassiti e riserva idrica preziosa” Leggi anche: Giornata nazionale Servizio Civile. Mattarella: preziosa risorsa per la pace Leggi anche: Giornata nazionale del Servizio civile. Mattarella: preziosa risorsa per la pace Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La neve rigenera i campi. “Una risorsa autentica, nemica dei parassiti e riserva idrica preziosa”. La neve rigenera i campi. “Una risorsa autentica, nemica dei parassiti e riserva idrica preziosa” - Dopo l’ultima annata negativa c’è entusiasmo da parte dei viticoltori ... lanazione.it

: Un raggio di sole, il silenzio della neve e il calore di una tisana. Non c’è modo migliore per rigenerare lo spirito che farsi abbracciare dalla maestosità delle Dolomiti. Quale tra queste tazze fiorite sceglieresti per il tuo momento di relax oggi Hash - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.