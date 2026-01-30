Ex discarica diventata una foresta Se ripulita potrebbe rappresentare una risorsa per la Valnerina ternana

Da giugno del 2005, l’ex discarica di Papigno è stata chiusa con un’ordinanza comunale. Ora, quella stessa area, un tempo inquinata, si sta trasformando in una piccola foresta. Se si interviene per rimuovere i rifiuti rimasti, potrebbe diventare una risorsa per la zona, offrendo spazi verdi ai cittadini e aiutando a migliorare l’ambiente della Valnerina ternana.

"Era il mese di giugno del 2005 quando, con un’ordinanza comunale, venne chiusa l’ex discarica dell’ex stabilimento chimico di Papigno. Un’area molto vasta, nella quale erano stati realizzati un campo sportivo e uno spogliatoio: tante le partite di calcio disputate su quel fondo sterrato. Era.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Valnerina Terni

L’Oasi La Sorgiva di Rozzano, gestita dall’associazione Ape Natura, rappresenta un esempio di tutela ambientale e di impegno volontario.

A Calolziocorte, un’area boschiva vicino a un torrente è stata oggetto di abbandono di rifiuti, trasformandosi in una discarica abusiva.

Ultime notizie su Valnerina Terni

Argomenti discussi: Ex discarica del Vermione, via alla bonifica dopo oltre vent’anni; Discarica ex Vergine, lo scontro Palmisano-D’Alò blocca il confronto: il Coordinamento escluso dalla Provincia; Peccioli: il borgo in Valdera diventato un museo a cielo aperto; Piccinini: Dopo 21 anni, di quel campo e di quella storia non è rimasto nulla.

