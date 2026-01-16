Incidente a Tor Vergata ciclista travolto da un' auto | è grave

Nella zona di Tor Vergata, lungo viale Guido Carli, un incidente ha coinvolto un ciclista di 75 anni, rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto. La dinamica e le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Un anziano ciclista di 75 anni è stato travolto da un'auto mentre percorreva viale Guido Carli, a Tor Vergata. L'uomo, intorno alle 13:30, è stato investito da una donna di 20 anni al voltante di una Fiat Panda. La ventenne si è fermata a prestare i primi soccorsi. Sul posto i medici del 118 e le. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

