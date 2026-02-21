Mountain bike Felice Rizzo torna a vincere Sua la sesta prova del ’10 Comuni’

Felice Rizzo ha conquistato la vittoria nella sesta tappa del ’10 Comuni’. Dopo un periodo senza successi assoluti, il ciclista del New Mt Bike Team 2001 Angeli Costruzioni ha dominato la gara a San Ginese, in provincia di Lucca. La corsa si è svolta in ricordo di Giuseppe Del Sarto, figura importante nel ciclismo locale. Rizzo si è detto soddisfatto della sua prestazione, che lo riporta in vetta alla classifica generale. La competizione ha attirato molti appassionati della mountain bike.

Dopo la parentesi senza vittoria assoluta ma solo di categoria a Pieve a Nievole, Felice Rizzo (nella foto) del New Mt Bike Team 2001 Angeli Costruzioni, è tornato alla vittoria nella sesta prova di mountain bike del Trofeo 10 Comuni Xc, svoltasi a San Ginese in provincia di Lucca, organizzata in memoria di Giuseppe Del Sarto, storico dirigente della Uisp lucchese. E per il biker pistoiese Rizzo, vero e proprio dominatore del circuito del fuoristrada organizzato dal Comitato di Empoli e Valdelsa dell'Uisp, l'avversario più temibile per il successo assoluto è stato il solito Matteo Cancherini della società locale Ciclo Team San Ginese che è stato il migliore nella categoria di appartenenza Master 1.