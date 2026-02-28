Uno studio condotto da ricercatori dell’Università del Michigan, di Harvard e della Duke University evidenzia come i cibi ultraprocessati abbiano caratteristiche simili alla dipendenza da fumo. Secondo i risultati della ricerca, questi alimenti sono più vicini a sigarette e altri prodotti nocivi rispetto a frutta e verdura. La ricerca invita a riflettere sul ruolo di queste sostanze nella dieta quotidiana.

I cibi ultraprocessati creano dipendenza come il fumo. Almeno secondo lo studio effettuato dai ricercatori dell’Università del Michigan, di Harvard e della Duke University, condividono molte più caratteristiche con le sigarette che con frutta e verdura. I cibi ultraprocessati sono molto lavorati, contengono additivi e sono spesso molto calorici e poco nutrienti. Per questo, secondo lo studio, avrebbero più caratteristiche in comune con le sigarette, perché progettati per creare dipendenza e associati a un rischio alto per la salute. Lo studio mette insieme scienze delle dipendenze, della nutrizione e storia della salute pubblica per verificare come i cibi ultraprocessati rappresentino un rischio significativo per la salute pubblica al pari del consumo di prodotti da tabacco. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cibo ultraprocessato pericoloso come il fumo, servono nuove tasse: lo studio

“Il fumo degli incendi boschivi aumenta il rischio di ictus”. Lo studio e il confronto con lo smogAbbiamo sempre guardato agli incendi boschivi come a una minaccia per le foreste, le case e la biodiversità.

Leggi anche: Cibo spazzatura manda il cervello in tilt, l’effetto sulla memoria: lo studio