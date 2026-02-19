Caso Monaldi | l’errore del ghiaccio secco e l’inchiesta sul trapianto che si allarga a Bolzano
L’errore nel caso Monaldi riguarda l’uso del ghiaccio secco che avrebbe congelato il cuore del bambino durante il trapianto. La procura ha aperto un’indagine più ampia coinvolgendo anche Bolzano, dove sono stati iscritti nuovi indagati. La madre del piccolo ha deciso di cercare cure all’estero, mentre gli investigatori cercano di chiarire cosa sia realmente successo nel reparto. Le verifiche sugli strumenti e le procedure sono ancora in corso. La vicenda continua a tenere sotto pressione i medici e le istituzioni coinvolte.
Inchiesta sul trapianto al Monaldi: l'uso del ghiaccio secco avrebbe congelato il cuore. Nuovi indagati a Bolzano, mentre la madre del bimbo cerca cure all'estero. Il drammatico fallimento del trapianto che ha coinvolto un piccolo paziente di soli due anni al Monaldi sta assumendo i contorni di un errore procedurale gravissimo. Il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati è destinato a salire, poiché il coordinamento tra le Procure di Napoli e Bolzano sta spostando l'attenzione sulla gestione dell'organo prima ancora del suo arrivo nel capoluogo campano. Le indagini si stanno concentrando su un dettaglio tecnico che si è rivelato fatale. 🔗 Leggi su 2anews.it
Cuore danneggiato, "ghiaccio secco fornito dall'ospedale di Bolzano" | Il personale del Monaldi "non era formato per l'uso del box tecnologico"Il cuore del bambino si è danneggiato a causa di un errore nel trattamento, e l’ospedale di Bolzano ha fornito ghiaccio secco senza avere una formazione adeguata.
Trapianto saltato per un bambino di 2 anni: il cuore espiantato a Bolzano arriva a Napoli nel ghiaccio secco. Aperte tre inchiesteA Bolzano, il cuore di un bambino di due anni non è stato conservato correttamente e il trapianto è stato annullato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Trasporto organi, audit sul caso Monaldi segnala criticità procedurali. Ecco qualiSecondo quanto riportato da Repubblica, l’audit interno sul trapianto cardiaco pediatrico al Monaldi ricostruisce criticità nel trasporto e nella gestione dell’organo ... doctor33.it
Monaldi, no al trapianto bis: il nuovo cuore va a un altro bimboNiente più trapianto per Tommaso. Fine dell’altalena di speranze, e l’ultima era scoppiata all’improvviso come un fuoco artificiale solo due sere fa, alla ... ilmattino.it
LaPresse. . "E' una vicenda dolorosa e serve rispetto verso il bambino e la sua famiglia". Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, interviene sul drammatico caso del piccolo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. Dopo il trapianto di un cuore ri facebook
La vicenda del bambino in attesa di trapianto al Monaldi. Domani a Napoli il consulto di esperti da tutta Italia per una nuova valutazione sul caso. Intanto l'inchiesta sul cuore danneggiato va avanti x.com