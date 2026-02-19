Caso Monaldi | l’errore del ghiaccio secco e l’inchiesta sul trapianto che si allarga a Bolzano

L’errore nel caso Monaldi riguarda l’uso del ghiaccio secco che avrebbe congelato il cuore del bambino durante il trapianto. La procura ha aperto un’indagine più ampia coinvolgendo anche Bolzano, dove sono stati iscritti nuovi indagati. La madre del piccolo ha deciso di cercare cure all’estero, mentre gli investigatori cercano di chiarire cosa sia realmente successo nel reparto. Le verifiche sugli strumenti e le procedure sono ancora in corso. La vicenda continua a tenere sotto pressione i medici e le istituzioni coinvolte.

Inchiesta sul trapianto al Monaldi: l'uso del ghiaccio secco avrebbe congelato il cuore. Nuovi indagati a Bolzano, mentre la madre del bimbo cerca cure all'estero. Il drammatico fallimento del trapianto che ha coinvolto un piccolo paziente di soli due anni al Monaldi sta assumendo i contorni di un errore procedurale gravissimo. Il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati è destinato a salire, poiché il coordinamento tra le Procure di Napoli e Bolzano sta spostando l'attenzione sulla gestione dell'organo prima ancora del suo arrivo nel capoluogo campano. Le indagini si stanno concentrando su un dettaglio tecnico che si è rivelato fatale. 🔗 Leggi su 2anews.it

