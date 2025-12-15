Ruggi di Salerno il ‘sistema’ che nessuno vuole vedere | morti sospette nomine opache e chi denuncia messo ai margini

Nonostante i cambi di vertice, il Ruggi di Salerno continua a essere avvolto da ombre e interrogativi irrisolti. Tra morti sospette, nomine poco trasparenti e voci di denunce ignorate, il più grande ospedale del Sud rimane al centro di un sistema difficile da smantellare.

Tempo di lettura: 2 minuti Cambiano i vertici, ma le ombre restano. E anzi, si allungano. Sul più grande ospedale del Sud, il “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, continuano a pesare interrogativi inquietanti che nessun avvicendamento ai piani alti sembra riuscire a dissipare. A riaccendere i riflettori è stata FarWest, il programma d’inchiesta di Rai3, che nell’ultima puntata è tornato a raccontare quello che ormai viene definito senza mezzi termini il “sistema Ruggi”. Un intreccio fatto – secondo la trasmissione – di nomine dirigenziali controverse, episodi di presunta malasanità, segnalazioni ignorate e morti considerate sospette. Anteprima24.it

