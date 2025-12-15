Ruggi di Salerno il ‘sistema’ che nessuno vuole vedere | morti sospette nomine opache e chi denuncia messo ai margini

Nonostante i cambi di vertice, il Ruggi di Salerno continua a essere avvolto da ombre e interrogativi irrisolti. Tra morti sospette, nomine poco trasparenti e voci di denunce ignorate, il più grande ospedale del Sud rimane al centro di un sistema difficile da smantellare.

© Anteprima24.it - Ruggi di Salerno, il ‘sistema’ che nessuno vuole vedere: morti sospette, nomine opache e chi denuncia messo ai margini Tempo di lettura: 2 minuti Cambiano i vertici, ma le ombre restano. E anzi, si allungano. Sul più grande ospedale del Sud, il “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, continuano a pesare interrogativi inquietanti che nessun avvicendamento ai piani alti sembra riuscire a dissipare. A riaccendere i riflettori è stata FarWest, il programma d’inchiesta di Rai3, che nell’ultima puntata è tornato a raccontare quello che ormai viene definito senza mezzi termini il “sistema Ruggi”. Un intreccio fatto – secondo la trasmissione – di nomine dirigenziali controverse, episodi di presunta malasanità, segnalazioni ignorate e morti considerate sospette. Anteprima24.it Salerno, pronto soccorso del Ruggi: «Mia madre rischiava la vita salvata dal cambio di turno» - «Mia madre è viva per miracolo grazie alla prontezza di una dottoressa del Ruggi ma un suo collega voleva rimandarla a casa». ilmattino.it

Furti in corsia all’ospedale Ruggi di Salerno, rubati gli oggetti dei malati. Verdoliva ai dipendenti: “Indignato, siate vigili” - "Indignazione e dolore": così Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, si è espresso sulla vicenda dei presunti furti avvenuti in corsia nel ... fanpage.it

MOSTRA FOTOGRAFICA ALLA SENOLOGIA INTERVENTISTICA DEL RUGGI DI SALERNO Ciò che resta dopo una diagnosi non è solo una cicatrice,ma un modo nuovo di stare al mondo. Da questa consapevolezza,maturata nel lavoro quotidiano della Sen - facebook.com facebook

FarWest torna a indagare sull’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, uno dei più grandi del Sud Italia, dove nonostante il cambio dei vertici continuano a emergere ombre sul cosiddetto “sistema Ruggi”: presunte irregolarità nelle nomine dirigenziali, gravi epis x.com