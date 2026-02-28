Ci siamo ritrovati il tram addosso terrore nella cucina del ristorante giapponese | Il boato lo scossone Ha sfondato il muro

Un incidente si è verificato in una cucina di un ristorante giapponese a Milano, quando un tram ha sfondato il muro dell’edificio. I testimoni riferiscono di aver sentito un boato e uno scossone, e di aver visto il tram quasi entrare nel locale. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha lasciato tutti sotto shock. La situazione è ancora sotto controllo.

Milano – “Ci siamo ritrovati il tram quasi addosso. Siamo ancora sconvolti ma per fortuna stiamo bene”. A parlare è un lavoratore del ristorante giapponese “Robata Kan“ di viale Vittorio Veneto 18, aperto lo scorso novembre. Poco dopo le 16, la parte anteriore del tram numero 9 ha squarciato il muro del palazzo arrivando come un proiettile. Oltre quella parete, nella cucina del locale, “io e altri quattro colleghi stavamo iniziando a preparare i piatti in vista della cena (a pranzo il locale è chiuso). Siamo riusciti a metterci in salvo”. In una foto scattata poco dopo si vedono mattoni crollati come fossero giocattoli, mobili in bilico, la fiancata del mezzo appena fuori dalla vetrina con i sedili in bella vista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

