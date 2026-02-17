Chirurgia dell' obesità Buccheri La Ferla confermato centro di eccellenza | Tra i migliori in Italia

L’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo ha ricevuto nuovamente il riconoscimento come centro di eccellenza in chirurgia dell’obesità, confermando la sua reputazione tra i migliori in Italia. La decisione della Sicob, la società che valuta le strutture specializzate, si basa sui risultati raggiunti e sulla qualità delle procedure eseguite dall’équipe guidata dal dottor Cosimo Callari. Un esempio concreto è stato il forte aumento di interventi riusciti e il miglioramento continuo delle tecniche adottate, che ha portato a una riduzione dei rischi per i pazienti.

Il riconoscimento della Sicob premia l'impegno del team multidisciplinare nell'offrire percorsi chirurgici avanzati e supporto nutrizionale, psicologico e riabilitativo per adulti e adolescenti Per essere accreditati come centro di eccellenza, i requisiti richiesti dalla Sicob includono: almeno quattro procedure chirurgiche riconosciute dalla società, un volume minimo di 100 interventi l'anno, disponibilità di terapia intensiva nella struttura, follow-up dei pazienti registrato nel registro nazionale e capacità di eseguire interventi Re-Do Surgery. L'accreditamento riguarda sia gli adulti che gli adolescenti, secondo le linee guida della società scientifica.