Il Garibaldi è centro di eccellenza per la chirurgia dell' obesità | riconoscimento della Sicob

La Sicob ha riconosciuto il Garibaldi come centro di eccellenza nel 2026, perché l’unità guidata dal dottor Luigi Piazza ha dimostrato un alto standard nelle procedure di chirurgia dell’obesità. La certificazione si basa sui risultati concreti ottenuti dai pazienti e sulla qualità del team medico. Il riconoscimento rappresenta un importante traguardo per questa struttura, nota per la sua specializzazione e attenzione alle esigenze dei pazienti.

Il riconoscimento comprende la chirurgia bariatrica e metabolica rivolta sia agli adulti che agli adolescenti, in linea con le più aggiornate linee guida scientifiche. "Questo riconoscimento rappresenta un risultato importante per tutto il team multidisciplinare che ogni giorno lavora con dedizione per offrire ai pazienti percorsi sicuri, innovativi e personalizzati - afferma il dottore Piazza - la chirurgia bariatrica e metabolica non è soltanto un intervento chirurgico, ma un percorso complesso che richiede competenze integrate, follow-up costante e attenzione globale alla persona. Essere riconosciuti Centro di eccellenza Sicob conferma la qualità del lavoro svolto e ci stimola a migliorare ulteriormente".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

